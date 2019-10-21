В Москве локализован крупный пожар на складе

На востоке Москвы пожарные локализовали пожар на площади 1,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС по Москве.

По данным агентства, горел сервисный центр шиномонтажа. Отмечается, что выброс вредных веществ не превысил норму.

Данных о пострадавших нет. Как сообщает РИА Новости, к тушению огня был привлечен пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области в минувшую субботу произошел пожар в жилом доме. В результате погибли семь человек, в том числе, пять несовершеннолетних. В регионе объявлен трёхдневный траур.

