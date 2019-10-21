Трёхдневный траур по жертвам пожара объявлен в Ярославской области

На территории Ростовского района в Ярославской области, где в минувшую субботу при пожаре в жилом доме погибли семь человек, в том числе, пять несовершеннолетних, объявлен трёхдневный траур. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в управления по связям со СМИ администрации Ростовского района.

Траур объявлен с 21 по 23 октября. В эти дни на территории района отменены все развлекательные мероприятия, а также приспущены государственные флаги.

Как напоминает RT, в СК отметили, что причиной пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, при котором погибли семь человек, стал поджог, подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».