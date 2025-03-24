В Москве ликвидировали пожар на крыше элитного жилого комплекса

Пожар в здании комплекса с апартаментами «Роза Росса» на улице Тимура Фрунзе ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар начался на крыше дома на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы

Отмечается, что пламенем была охвачена вся крыша шестиэтажного здания, площадь возгорания превысила 100 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар начался во время ремонта на крыше. Из-за сварочных работ вспыхнула временная деревянная конструкция.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - указали в столичной прокуратуре.

Ранее в МЧС заявили, что в Ростове было ликвидировано открытое горение кровли торгового центра, пишут «Известия».

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ФОТО: Прокуратура Москвы
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