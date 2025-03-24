В Москве ликвидировали пожар на крыше элитного жилого комплекса
Пожар в здании комплекса с апартаментами «Роза Росса» на улице Тимура Фрунзе ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что пламенем была охвачена вся крыша шестиэтажного здания, площадь возгорания превысила 100 квадратных метров.
По предварительным данным, пожар начался во время ремонта на крыше. Из-за сварочных работ вспыхнула временная деревянная конструкция.
«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - указали в столичной прокуратуре.
Ранее в МЧС заявили, что в Ростове было ликвидировано открытое горение кровли торгового центра, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru