Пожар начался на крыше дома на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы

Крыша дома горит в ЖК «Роза Росса» на улице Тимура Фрунзе недалеко от метро «Парк Культуры». Видео с места ЧП публикуют в соцсетях очевидцы.

МЧС: Пожар в ТЦ в Ростове-на-Дону произошел из-за замыкания

Площадь пожара уточняется. О пострадавших информации нет. Очевидцы сообщают о густом дыме и взрывах. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

По предварительным данным, воспламенились верхние этажи одного из домов. По информации ряда Telegram-каналов, горит пентхаус на последнем этаже стоимостью более миллиарда рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПожарМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры