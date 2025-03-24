Пожар начался на крыше дома на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы
24 марта 202513:03
Крыша дома горит в ЖК «Роза Росса» на улице Тимура Фрунзе недалеко от метро «Парк Культуры». Видео с места ЧП публикуют в соцсетях очевидцы.
Площадь пожара уточняется. О пострадавших информации нет. Очевидцы сообщают о густом дыме и взрывах. Причины возгорания на данный момент неизвестны.
По предварительным данным, воспламенились верхние этажи одного из домов. По информации ряда Telegram-каналов, горит пентхаус на последнем этаже стоимостью более миллиарда рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru