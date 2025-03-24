Пожар начался на крыше дома на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы

Площадь пожара уточняется. О пострадавших информации нет. Очевидцы сообщают о густом дыме и взрывах. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

По предварительным данным, воспламенились верхние этажи одного из домов. По информации ряда Telegram-каналов, горит пентхаус на последнем этаже стоимостью более миллиарда рублей.

