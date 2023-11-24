В Москве Lexus сбил двух девушек-пешеходов
Водитель автомобиля Lexus на юге Москвы сбил двух девушек-пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
Инцидент произошел в районе дома 11 на Большой Тульской улице.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две девушки, которых доставили в медучреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ЧП, проводится проверка.
Ранее в Сургуте 18-летний водитель Nissan сбил пешехода, влетел в остановку и повредил несколько машин на парковке, напоминает Ura.ru. Пострадавшего мужчину-пешехода доставили в больницу.
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