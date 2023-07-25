В Москве легковушка влетела в остановку, пострадала женщина
Легковой автомобиль Daewoo вылетел на остановку общественного транспорта на ул. Кировоградская в Москве, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, легковушка столкнулась на перекрестке с автомобилем Audi: водитель немецкого авто не уступил дорогу Daewoo, после удара тот выехал на остановку и перевернулся.
«В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Она госпитализирована», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Надзорное ведомство Южного административного округа взяло на контроль установление всех обстоятельств инцидента.
Ранее таксист сбил женщину с тремя детьми на улице Дмитрия Ульянова в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru