В Москве легковушка влетела в остановку, пострадала женщина

Легковой автомобиль Daewoo вылетел на остановку общественного транспорта на ул. Кировоградская в Москве, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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По данным надзорного ведомства, легковушка столкнулась на перекрестке с автомобилем Audi: водитель немецкого авто не уступил дорогу Daewoo, после удара тот выехал на остановку и перевернулся.

«В результате дорожной аварии пострадала женщина, находившаяся на остановке. Она госпитализирована», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Надзорное ведомство Южного административного округа взяло на контроль установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее таксист сбил женщину с тремя детьми на улице Дмитрия Ульянова в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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