В Москве коронавирус подтвердился ещё у 1855 человек

За сутки к утру 5 июня в Москве выявлено ещё 1855 случаев заражения COVID-19, информирует в пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии инфекцию выявили у 191 тысячи жителей города.

Более 42% новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, говорится в сообщении штаба.

Показатель ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в столице держится ниже 2 тысяч уже третьи сутки подряд.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что от коронавируса в городе вылечились ещё 2,6 тысячи пациентов, пишет «Вечерняя Москва». Выздоровевших уже более 97 тысяч.

