В Москве коронавирус подтвердился ещё у 1855 человек
За сутки к утру 5 июня в Москве выявлено ещё 1855 случаев заражения COVID-19, информирует в пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии инфекцию выявили у 191 тысячи жителей города.
Более 42% новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, говорится в сообщении штаба.
Показатель ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в столице держится ниже 2 тысяч уже третьи сутки подряд.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что от коронавируса в городе вылечились ещё 2,6 тысячи пациентов, пишет «Вечерняя Москва». Выздоровевших уже более 97 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru