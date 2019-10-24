В Москве из-за задымления эвакуировали ТЦ
Из торгового центра на юге Москвы из-за возгорания эвакуировали около 300 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ. Источник отмечает, что над зданием ТЦ «Румер», распложенном на улице Ленинская слобода, клубится белый дым.
По информации очевидцев, на месте работают сотрудники экстренных служб столицы. Между тем, телеканал 360 назвал причину задымления. По информации источника, в вытяжке пивного бара на первом этаже произошел небольшой пожар. Экстренным службам на месте пришлось вскрыть вентиляцию
Накануне НСН писала, что в здании Совета Федерации в центре Москвы проводится эвакуация. Об этом сообщает РИА Новости. Источник отмечает, что всех находящихся в здании просят покинуть рабочие места в связи с необходимостью. Также прозвучала просьба взять с собой документы.
На данный момент известно, что лифты в здании отключены, а вот о самих причинах инцидента не сообщается, подчёркивает RT.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей