В Москва-сити произошло задымление

Из башни «Федерация» в Москва-сити эвакуировано около 160 человек. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы столицы, поводом для этого стало короткое замыкание и последовавшее за ним задымление. По сообщениям телеграм-каналов, оно произошло в машинном отделении на уровне 38 этажа в лифтовой шахте.

Напомним, башня «Федерация-Запад» – это 63-этажное здание высотой более 242 метров. В комплексе размещены офисы и апартаменты.