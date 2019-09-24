В Москва-сити произошло задымление
Из башни «Федерация» в Москва-сити эвакуировано около 160 человек. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы столицы, поводом для этого стало короткое замыкание и последовавшее за ним задымление. По сообщениям телеграм-каналов, оно произошло в машинном отделении на уровне 38 этажа в лифтовой шахте.
Напомним, башня «Федерация-Запад» – это 63-этажное здание высотой более 242 метров. В комплексе размещены офисы и апартаменты.
В конце августа НСН писала, что жителей девятиэтажного дома на юге российской столицы эвакуировали из-за обнаружения предмета, напоминающего гранату. Об этом сообщает Интерфакс. Отмечается, что предмет был найдет в водосточной трубе дома 3 на Сумском проезде. По данным агентства, эвакуировали жителей первых двух этажей дома.
На место ЧП были вызваны саперы, сведений о пострадавших не поступало.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Жаров назвал действия Google и Facebook во время выборов агрессивными
- Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
- Тестовый поезд с журналистами проехал по Крымскому мосту
- Китайский бизнес заинтересовал опыт обеспечения безопасности ЧМ-2018
- Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре