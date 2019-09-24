В Москва-сити произошло задымление

24 сентября 201919:08

Из башни «Федерация» в Москва-сити эвакуировано около 160 человек. Как отмечает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы столицы, поводом для этого стало короткое замыкание и последовавшее за ним задымление. По сообщениям телеграм-каналов, оно произошло в машинном отделении на уровне 38 этажа в лифтовой шахте.

Напомним, башня «Федерация-Запад» – это 63-этажное здание высотой более 242 метров. В комплексе размещены офисы и апартаменты.

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В конце августа НСН писала, что жителей девятиэтажного дома на юге российской столицы эвакуировали из-за обнаружения предмета, напоминающего гранату. Об этом сообщает Интерфакс. Отмечается, что предмет был найдет в водосточной трубе дома 3 на Сумском проезде. По данным агентства, эвакуировали жителей первых двух этажей дома.

На место ЧП были вызваны саперы, сведений о пострадавших не поступало.



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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
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