В Москве из-за ветра погиб рабочий на стройке
Рабочий погиб на строительном объекте на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Уточняется, что трагедия произошла на строительном объекте на улице Южнопортовая. Здесь на мужчину 1962 года рождения с высоты упал элемент ограждения.
«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки», - говорится в сообщении.
Ранее в Москве было объявлено штормовое предупреждение, согласно которому в городе ожидается сильный ветер с порывами до 16-21 м/с. Из-за непогоды временно закрылся Московский зоопарк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru