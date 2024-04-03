В Москве из-за ветра погиб рабочий на стройке

Уточняется, что трагедия произошла на строительном объекте на улице Южнопортовая. Здесь на мужчину 1962 года рождения с высоты упал элемент ограждения.

«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве было объявлено штормовое предупреждение, согласно которому в городе ожидается сильный ветер с порывами до 16-21 м/с. Из-за непогоды временно закрылся Московский зоопарк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

