В Москве из-за ветра погиб рабочий на стройке

Рабочий погиб на строительном объекте на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Парк Горького в Москве закрылся из-за сильного ветра

Уточняется, что трагедия произошла на строительном объекте на улице Южнопортовая. Здесь на мужчину 1962 года рождения с высоты упал элемент ограждения.

«Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве было объявлено штормовое предупреждение, согласно которому в городе ожидается сильный ветер с порывами до 16-21 м/с. Из-за непогоды временно закрылся Московский зоопарк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПрокуратураМоскваВетерПогибшие

Горячие новости

Все новости

партнеры