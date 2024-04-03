Парк Горького в Москве закрылся из-за сильного ветра

Ряд парковых территорий российской столицы закрыты для посещения из-за сильного, шквалистого ветра. Сред них - Парк Горького, «Сокольники», сад «Эрмитаж», музей-заповедник «Коломенское».

Информация об этом появилась на официальных сетевых ресурсах природных территорий. О возобновлении работы парков администрации пообещали проинформировать своевременно.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 3 апреля столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение в связи с усилением ветра до 16–21 метра в секунду. Оно действует до девяти часов вечера. Возможен кратковременный дождь, в отдельных районах не исключена гроза.

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Фото: moscow.mchs.ru
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