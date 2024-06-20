В Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек

По данным ведомства, трое из них находятся в тяжёлом состоянии, однако угрозы их жизни нет.

«Среди госпитализированных четыре ребёнка, их состояние оценивается как удовлетворительное. Всем пациентам оказывается необходимая помощь в полном объёме», - говорится в сообщении.

Также в департаменте подтвердили сообщения о гибели двух человек.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве на Ивановской улице дерево упало на прохожего. Ещё один мужчина погиб на территории МГТУ имени Баумана, где ветер снёс строительные леса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

