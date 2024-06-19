В Дагестане от удара молнии погибли пастух и стадо овец

Пастух и более 50 овец погибли в результате удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

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По данным полиции, трагедия произошла в районе селения Шумли-Олик Ногайского района. Отмечается, что погибший пас животных во время грозы.

«От удара разряда молнии скончался на месте 37-летний местный житель. В результате несчастного случая погибло также более 50 овец», - говорится в сообщении.

Ранее в Болотнинском районе Новосибирской области от удара молнии погиб подросток-пастух, который прятался от непогоды в шалаше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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