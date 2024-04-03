«Смертельный шторм и стеклянные деревья!»: «Патриция» ударила по Москве и Питеру
Взбодрив Санкт-Петербург ледяным дождем, предвестница бури начала замораживать и заливать москвичей, не успевших вдоволь порадоваться рекордной жаре.
Аномальная жара в Москве сменилась в среду резким похолоданием, которое несет в столицу «барическая депрессия» по имени Патриция. Штормовой ветер валит деревья и рушит конструкции, одна из которых уже убила рабочего. При этом циклон ударил и по Санкт-Петербургу, в котором прошел ледяной дождь.
2 апреля стало рекордно жарким днем в Москве и других городах России. Синоптик Евгений Тишковец, который называет себя «часовым погоды», сообщал, что побито 66 температурных рекордов, а в столицу пришла 23-градусная жара. Однако сегодня в Москве ожидается похолодание до 4-9 градусов, сопровождаемое штормовым ветром. Тишковец объяснил, что в этом виновата «Патриция», - североатлантический циклон с нежным именем.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов назвал «Патрицию» «барической депрессией». По его словам, она принесла в Северную столицу уникальную погоду, в которой «сойдутся сразу все погодные сезоны». В Ленинградской области уже прошел ледяной дождь, а к вечеру ожидаются снег и возвращение в зиму.
«На севере Карельского перешейка, в Выборге красивые стеклянные деревья стоят, а южнее и восточнее Санкт-Петербурга грозовые разряды», - романтично подметил Колесов.
Однако удар «Патриции» по Москве оказался более чувствителен. В среду днем очевидцы публиковали в интернете фото и видео с падающими деревьями, летающими биотуалетами и мусорными баками. На улице Доватора в Хамовниках дерево упало на автомобиль каршеринга, а на бульваре Матроса Железняка в Коптево та же участь постигла две иномарки. Напротив здания правительства Московской области упала остановка, на здании Всероссийской академии внешней торговли обрушилась облицовка, а на улице Южнопортовая произошла трагедия: 62-летнего рабочего убило упавшим из-за ветра элементом высотного ограждения.
В двух московских школах сегодня обрушились подвесные потолки. По данным Telegram-канала Shot, в школе №1636 в Орехово-Борисово Южном потолок рухнул в коридоре, никого не задев, а вот в школе №1550 на Беговой улице пострадали четыре школьника.
«В кабинете русского языка и литературы открыли проветрить окно во время урока. Буквально через несколько минут часть потолка упала на учеников — всего пострадали четыре ребёнка, у них травмы головы», - рассказали о подробностях инцидента журналисты.
В Москве до вечера объявлено штормовое предупреждение. Закрыты летние веранды и кафе, Парк Горького, Зоопарк, парк «Сокольники» и другие общественные места. Людям рекомендуют не выходить на улицы и оставаться дома. На момент выхода материала в центре столицы начался дождь, правда, его последствия пока не выглядят катастрофическими.
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