«Смертельный шторм и стеклянные деревья!»: «Патриция» ударила по Москве и Питеру

Аномальная жара в Москве сменилась в среду резким похолоданием, которое несет в столицу «барическая депрессия» по имени Патриция. Штормовой ветер валит деревья и рушит конструкции, одна из которых уже убила рабочего. При этом циклон ударил и по Санкт-Петербургу, в котором прошел ледяной дождь.

2 апреля стало рекордно жарким днем в Москве и других городах России. Синоптик Евгений Тишковец, который называет себя «часовым погоды», сообщал, что побито 66 температурных рекордов, а в столицу пришла 23-градусная жара. Однако сегодня в Москве ожидается похолодание до 4-9 градусов, сопровождаемое штормовым ветром. Тишковец объяснил, что в этом виновата «Патриция», - североатлантический циклон с нежным именем.