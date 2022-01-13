В Москве из-за пожара на Третьем транспортном кольце ограничили движение

Из-за пожара на Третьем транспортном кольце в Москве ограничено движение, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

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Автомобилистам предложили по возможности объезжать этот участок дублера.

Отмечается, что возгорание произошло в доме №46 строение 1 на Сущевском Валу. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города.

По данным источника, движение по дублеру было перекрыто. Позже в ведомстве отметили, что от улицы Образцова до улицы Октябрьской оно было частично восстановлено по левой полосе. При этом движение по самой Октябрьской улице потом было перекрыто.

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Фото: 24.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МоскваПожарЗадымлениеДвижениеТранспорт
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