В Москве из-за пожара на Третьем транспортном кольце ограничили движение
Из-за пожара на Третьем транспортном кольце в Москве ограничено движение, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Автомобилистам предложили по возможности объезжать этот участок дублера.
Отмечается, что возгорание произошло в доме №46 строение 1 на Сущевском Валу. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города.
По данным источника, движение по дублеру было перекрыто. Позже в ведомстве отметили, что от улицы Образцова до улицы Октябрьской оно было частично восстановлено по левой полосе. При этом движение по самой Октябрьской улице потом было перекрыто.
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