В Москве из-за обрыва аттракциона пострадал ребенок
Один ребенок пострадал из-за обрыва аттракциона в торговом центре (ТЦ) на востоке Москвы. Состояние других детей устанавливают, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
«По предварительной информации, днем 28 февраля в торговом центре, расположенном в районе Перово, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний. Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются», - пояснила представитель прокуратуры Москвы.
Также сообщается, что прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП.
По результатам проверки, которую проводит Перовская межрайонная прокуратура, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования при наличии оснований.
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