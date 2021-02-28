В Москве из-за обрыва аттракциона пострадал ребенок

Один ребенок пострадал из-за обрыва аттракциона в торговом центре (ТЦ) на востоке Москвы. Состояние других детей устанавливают, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

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«По предварительной информации, днем 28 февраля в торговом центре, расположенном в районе Перово, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний. Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются», - пояснила представитель прокуратуры Москвы.

Также сообщается, что прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП.

По результатам проверки, которую проводит Перовская межрайонная прокуратура, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования при наличии оснований.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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