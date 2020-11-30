Ребенка госпитализировали после посещения аквапарка на юге Москвы

Столичная прокуратура начала проверку по факту госпитализации девочки из аквапарка на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Черемушкинская прокуратура проводит проверку после инцидента, случившегося в субботу 28 ноября. По данным агентства, восьмилетний ребенок был направлен в больницу из аквапарка на улице Голубинской.

Как отмечают в прокуратуре, если будут обнаружены нарушения, то в отношении владельца развлекательного комплекса будут приняты мер прокурорского реагирования.

Агентство передает, что в данном аквапарке ранее уже были зафиксированы несчастные случаи с участием несовершеннолетних. В сентябре текущего года 11-летний мальчик, катаясь на одном из аттракционов, повредил позвоночник.