Ребенка госпитализировали после посещения аквапарка на юге Москвы
Столичная прокуратура начала проверку по факту госпитализации девочки из аквапарка на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Черемушкинская прокуратура проводит проверку после инцидента, случившегося в субботу 28 ноября. По данным агентства, восьмилетний ребенок был направлен в больницу из аквапарка на улице Голубинской.
Как отмечают в прокуратуре, если будут обнаружены нарушения, то в отношении владельца развлекательного комплекса будут приняты мер прокурорского реагирования.
Агентство передает, что в данном аквапарке ранее уже были зафиксированы несчастные случаи с участием несовершеннолетних. В сентябре текущего года 11-летний мальчик, катаясь на одном из аттракционов, повредил позвоночник.
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