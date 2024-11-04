В Москве из горящего здания на Тверском бульваре эвакуировались 14 человек

Чердак загорелся в жилом доме на Тверском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

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По данным ведомства, происходит загорание на площади 80 квадратных метров.

Отмечается, что 14 жильцов самостоятельно покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений квартиру.

«Из здания эвакуировались 14 человек. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС заявили, что после пожара в одном из столичных автосервисов были госпитализированы три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧС РФЭвакуацияПожарМосква

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