В Москве из горящего здания на Тверском бульваре эвакуировались 14 человек
4 ноября 202415:00
Чердак загорелся в жилом доме на Тверском бульваре в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.
По данным ведомства, происходит загорание на площади 80 квадратных метров.
Отмечается, что 14 жильцов самостоятельно покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений квартиру.
«Из здания эвакуировались 14 человек. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС заявили, что после пожара в одном из столичных автосервисов были госпитализированы три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru