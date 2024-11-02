В Пскове загорелся автосервис на площади 600 «квадратов»
2 ноября 202409:20
Здание автосервиса загорелось в Пскове. Об этом сообщило МЧС России.
Как отметили в ведомстве, огонь распространился на площади 600 квадратных метров.
«Пресечено распространение пламени на соседнее строение. Предварительно, в здании никого нет, производится разведка», — подчеркнули в МЧС.
На месте инцидента работают более 26 человек и шесть единиц техники. По данным спасателей, открытое горение в здании ликвидировано.
Ранее в подмосковном Долгопрудном загорелся склад с удобрениями, площадь пожара составляла 1200 «квадратов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru