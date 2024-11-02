В Пскове загорелся автосервис на площади 600 «квадратов»

Здание автосервиса загорелось в Пскове. Об этом сообщило МЧС России.

Как отметили в ведомстве, огонь распространился на площади 600 квадратных метров.

«Пресечено распространение пламени на соседнее строение. Предварительно, в здании никого нет, производится разведка», — подчеркнули в МЧС.

На месте инцидента работают более 26 человек и шесть единиц техники. По данным спасателей, открытое горение в здании ликвидировано.

Ранее в подмосковном Долгопрудном загорелся склад с удобрениями, площадь пожара составляла 1200 «квадратов».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарПсковМЧС

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