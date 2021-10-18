В Москве ищут водителя грузовика, который насмерть сбил пешехода

Полиция разыскивает водителя грузового автомобиля, который задавил пешехода на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

По информации автоинспекторов, погибшего москвича 1973 года рождения обнаружили на на Фрезерной улице. Изучив записи камер видеонаблюдения полицейские установили, что мужчину зацепил грузовой автомобиль, покинувший место происшествия.

На месте трагедии правоохранители.

Ранее четыре человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и рейсовым автобусом в Бабаюртовском районе Дагестана.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Дтп В МосквеВодителиМоскваРозыск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры