В Москве грабители пырнули ножом бизнесмена и отобрали 1,5 млн рублей

На северо-западе российской столицы предприниматель получил тяжелое ранение в ходе ограбления, сообщает АГН Москва со ссылкой на МВД.

Ранее врачи сообщили в органы, что к ним поступил мужчина 1981 года рождения с колотой раной брюшной полости. Выяснилось, что в тот же день на бизнесмена в Митинском лесопарке напали трое неизвестных, которые ударили его ножом в живот и отобрали рюкзак, в котором находилась крупная сумма – 1 млн 478 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее сообщалось, что в центре Москве пешеход в ходе конфликта с велосипедистом ранил оппонента ножом.

