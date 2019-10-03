В Москве пешеход ранил ножом велосипедиста в ходе ссоры

Московская полиция задержала подозреваемого в нанесении ножевого ранения велосипедисту, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Конфликт произошел накануне, 2 октября, на Трубной площади. Установлено, что пешеход 1986 года рождения находился на полосе для движения велосипедистов, что стало причиной ссоры.

В результате мужчина вытащил складной нож и ранил оппонента в руку. Подозреваемый задержан, по факту инцидента идет проверка.

