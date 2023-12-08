В Москве грабители похитили сумку с 48 миллионами рублей

Преступники подкараулили акционера «Торгового дома Орион» и ее водителя у отделения на Юбилейном проспекте. Женщина сняла деньги, сумку с ними отдала водителю, а сама осталась в офисе банка.

На улице к мужчине подбежали двое грабителей и похитили сумку с 48 миллионами рублей с заднего сиденья автомобиля.

Злоумышленники покинули место преступления на «Мазде 6», через несколько часов машину нашли брошенной на улице Родионова.

Накануне на улице Шипиловская неизвестные остановили мужчину, и, выстрелив несколько раз в водителя, похитили сумку с деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

