В Москве грабители похитили сумку с 48 миллионами рублей
У отделения Сбера в Химках произошло похищение крупной суммы денег - грабители отняли сумку, в которой находились 48 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Преступники подкараулили акционера «Торгового дома Орион» и ее водителя у отделения на Юбилейном проспекте. Женщина сняла деньги, сумку с ними отдала водителю, а сама осталась в офисе банка.
На улице к мужчине подбежали двое грабителей и похитили сумку с 48 миллионами рублей с заднего сиденья автомобиля.
Злоумышленники покинули место преступления на «Мазде 6», через несколько часов машину нашли брошенной на улице Родионова.
Накануне на улице Шипиловская неизвестные остановили мужчину, и, выстрелив несколько раз в водителя, похитили сумку с деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru