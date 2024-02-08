Жена Панкратова-Черного опровергла слухи о госпитализации актера

Жена актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова в разговоре с RT опровергла слухи о его госпитализации.

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«Он дома, не в больнице. Упал на льду - ушиб небольшой. Но с ним все хорошо», - сказала она.

Ранее днем Telegram-каналы Mash и Shot изначально сообщили, что Панкратов-Черный госпитализирован в предынфарктном состоянии, позже уточнили, что причиной госпитализации стали перелом ребер и аритмия.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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