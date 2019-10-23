В Москве эвакуируют здание Совета Федерации

В здании Совета Федерации в центре Москвы проводится эвакуация. Об этом сообщает РИА Новости. Источник отмечает, что всех находящихся в здании просят покинуть рабочие места в связи с необходимостью. Также прозвучала просьба взять с собой документы.

На данный момент известно, что лифты в здании отключены, а вот о самих причинах инцидента не сообщается, подчёркивает RT.