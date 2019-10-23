В Москве эвакуируют здание Совета Федерации
В здании Совета Федерации в центре Москвы проводится эвакуация. Об этом сообщает РИА Новости. Источник отмечает, что всех находящихся в здании просят покинуть рабочие места в связи с необходимостью. Также прозвучала просьба взять с собой документы.
На данный момент известно, что лифты в здании отключены, а вот о самих причинах инцидента не сообщается, подчёркивает RT.
В начале сентября НСН писала, что в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва специалисты проверили Красную площадь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что на место выезжали кинологи и представители оперативных служб. Об эвакуации и перекрытии территории Красной площади не сообщалось.
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