Красноярскую школу эвакуировали из-за бутылки с проводами

В Красноярске учеников и персонал одной из школ эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

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По данным источника, директор образовательного учреждения обратилась в дежурную часть отдела полиции и рассказала, что на втором этаже здания в коридоре была обнаружена пластиковая бутылка с пакетом и обрывками проводов. На место прибыли полицейские и сотрудники взрыво-технической группы. Опасных предметов обнаружено не было.

В ведомстве добавили, что после просмотра камер наблюдения было установлено, что подозрительный предмет оставили ученики 2007 и 2008 годов рождения. Отмечается, что они не состоят на учете в органах внутренних дел.

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