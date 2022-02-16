Красноярскую школу эвакуировали из-за бутылки с проводами

По данным источника, директор образовательного учреждения обратилась в дежурную часть отдела полиции и рассказала, что на втором этаже здания в коридоре была обнаружена пластиковая бутылка с пакетом и обрывками проводов. На место прибыли полицейские и сотрудники взрыво-технической группы. Опасных предметов обнаружено не было.

В ведомстве добавили, что после просмотра камер наблюдения было установлено, что подозрительный предмет оставили ученики 2007 и 2008 годов рождения. Отмечается, что они не состоят на учете в органах внутренних дел.