В Москве эвакуировали психоневрологический интернат из-за возгорания

Более 60 пациентов психоневрологического интерната в российской столице эвакуировали из-за возгорания в здании. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб города.

Инцидент произошел в интернате номер 4 на западе Москвы. Причиной возгорания стало замыкание светильника. В связи с произошедшим 65 человек были эвакуированы в другой корпус интерната.

По данным агентства, никто из пациентов не пострадал. Возгорание было ликвидировано.

Накануне 28 января сообщалось, что на территории ТЭЦ-26 произошел пожар в трансформаторной будке.

