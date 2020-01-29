В Москве эвакуировали психоневрологический интернат из-за возгорания
Более 60 пациентов психоневрологического интерната в российской столице эвакуировали из-за возгорания в здании. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб города.
Инцидент произошел в интернате номер 4 на западе Москвы. Причиной возгорания стало замыкание светильника. В связи с произошедшим 65 человек были эвакуированы в другой корпус интерната.
По данным агентства, никто из пациентов не пострадал. Возгорание было ликвидировано.
Накануне 28 января сообщалось, что на территории ТЭЦ-26 произошел пожар в трансформаторной будке.
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