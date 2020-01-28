На юге Москвы произошел пожар на ТЭЦ-26

На территории ТЭЦ-26 произошел пожар в трансформаторной будке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Как стало известно агентству, загорелся уличный трансформатор на Востряковском проезде. Огонь распространился на 60 кв. метров.

До прибытия пожарных в будке сработала автоматическая система тушения пожара. В настоящее время огонь потушен. По данным агентства, инцидент не вызвал нарушений в электроснабжение, также обошлось без пострадавших.

Выясняется, что стало причиной возгорания.

