В Москве экстренно приземлился летевший во Франкфурт самолет
28 декабря 202418:22
В московском аэропорту Внуково экстренно совершил посадку пассажирский лайнер, следовавший из Ташкента во Франкфурт-на-Майне, сообщает «МК».
Причиной этого стало плохое самочувствие пассажира. Посадка прошла без осложнений, непосредственно к трапу самолета прибыла бригада медиков скорой помощи для госпитализации больного и оказания ему экстренной медицинской помощи.
Ранее, летевший из Москвы в Стамбул, самолет экстренно сел в Варшаве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru