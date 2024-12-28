В Москве экстренно приземлился летевший во Франкфурт самолет

В московском аэропорту Внуково экстренно совершил посадку пассажирский лайнер, следовавший из Ташкента во Франкфурт-на-Майне, сообщает «МК».

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Причиной этого стало плохое самочувствие пассажира. Посадка прошла без осложнений, непосредственно к трапу самолета прибыла бригада медиков скорой помощи для госпитализации больного и оказания ему экстренной медицинской помощи.

Ранее, летевший из Москвы в Стамбул, самолет экстренно сел в Варшаве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Внуково АэропортАвиапассажирыЭкстренная ПосадкаСамолет

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