Выполнявший рейс Дубай - Москва самолет «Аэрофлота» вернулся из-за неполадки

Авиалайнер перевозчика «Аэрофлота», выполнявший рейс Дубай – Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неполадки, сообщает в Telegram пресс-службы авиакомпании.

Прокуратура: Ан-12 аварийно сел в Комсомольске-на-Амуре из-за неисправности шасси

Там заявили, что это произошло после срабатывания индикации уборки шасси. Решение о возврате в аэропорт вылета было принято в целях обеспечения безопасности полета.

Посадка прошла штатно, борт будет заменен на другой. Пассажиров на время ожидания разместили в гостинице, их обеспечили питанием.

Ранее в Благовещенске экстренно приземлился самолет из Владивостока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:АвиацияМоскваДубайАэрофлот

Горячие новости

Все новости

партнеры