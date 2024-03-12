Выполнявший рейс Дубай - Москва самолет «Аэрофлота» вернулся из-за неполадки
Авиалайнер перевозчика «Аэрофлота», выполнявший рейс Дубай – Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неполадки, сообщает в Telegram пресс-службы авиакомпании.
Там заявили, что это произошло после срабатывания индикации уборки шасси. Решение о возврате в аэропорт вылета было принято в целях обеспечения безопасности полета.
Посадка прошла штатно, борт будет заменен на другой. Пассажиров на время ожидания разместили в гостинице, их обеспечили питанием.
Ранее в Благовещенске экстренно приземлился самолет из Владивостока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru