В Москве двоих рабочих насмерть придавило бетонными блоками на стройке

Двое рабочих погибли на стройке в Москве, их придавило бетонными блоками. Об этом сообщил Life.ru.

В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада

Согласно данным, происшествие произошло на улице Ереванской, 4с2 в районе Царицыно. На строителей упали бетонные блоки, которые скатились на бытовку из-за растаявшего снега. Отмечается, что в настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее, 17 декабря, сообщалось, что в городе Кондрово Калужской области в результате падения снега с крыши одноэтажного жилого дома погиб ребенок. Ребенок гулял во дворе, когда на него обрушилась снежная масса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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