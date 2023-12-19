В Москве двоих рабочих насмерть придавило бетонными блоками на стройке
Двое рабочих погибли на стройке в Москве, их придавило бетонными блоками. Об этом сообщил Life.ru.
Согласно данным, происшествие произошло на улице Ереванской, 4с2 в районе Царицыно. На строителей упали бетонные блоки, которые скатились на бытовку из-за растаявшего снега. Отмечается, что в настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее, 17 декабря, сообщалось, что в городе Кондрово Калужской области в результате падения снега с крыши одноэтажного жилого дома погиб ребенок. Ребенок гулял во дворе, когда на него обрушилась снежная масса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru