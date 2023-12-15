В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада

Кровля склада со стройматериалами обрушилась в подмосковных Люберцах из-за сильного снега, который прошел в ночь на пятницу, 15 декабря в столичном регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Уточняется, что под тяжестью снега крыша упала на площади в 2,4 тыс. кв. м.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за минувшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ в Москве выпало 11 мм осадков. По его словам, это пятая часть от месячной нормы.



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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:СнегЛюберцы

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