В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада
15 декабря 202311:00
Кровля склада со стройматериалами обрушилась в подмосковных Люберцах из-за сильного снега, который прошел в ночь на пятницу, 15 декабря в столичном регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что под тяжестью снега крыша упала на площади в 2,4 тыс. кв. м.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за минувшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ в Москве выпало 11 мм осадков. По его словам, это пятая часть от месячной нормы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru