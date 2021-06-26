В Москве движение в строну Рязанского проспекта перекрыли из-за аварии
26 июня 202109:13
Автомобиль перевернулся на Окской улице в Москве, движение в сторону Рязанского проспекта временно перекрыто. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
«На Окской улице, 46 перевернулся автомобиль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Без пострадавших», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дептранса.
На месте происшествия находятся оперативные службы столицы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru