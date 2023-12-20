В Москве две женщины пострадали при падении глыбы льда

«Возле выхода из метро ... на двух женщин упала глыба льда», — отметил собеседник агентства.

До приезда скорой помощи одна из женщин была без сознания, вторая, по предварительным данным, серьезно не пострадала.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на коляску с двухлетней девочкой, ребенка госпитализировали, напоминает RT.

