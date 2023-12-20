В Москве две женщины пострадали при падении глыбы льда
20 декабря 202311:14
Две женщины пострадали в результате падения глыбы льда у станции метро «Смоленская» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Возле выхода из метро ... на двух женщин упала глыба льда», — отметил собеседник агентства.
До приезда скорой помощи одна из женщин была без сознания, вторая, по предварительным данным, серьезно не пострадала.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее в Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на коляску с двухлетней девочкой, ребенка госпитализировали, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru