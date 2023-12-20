В Москве две женщины пострадали при падении глыбы льда

Две женщины пострадали в результате падения глыбы льда у станции метро «Смоленская» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Глыба льда упала на коляску с ребёнком в Санкт-Петербурге

«Возле выхода из метро ... на двух женщин упала глыба льда», — отметил собеседник агентства.

До приезда скорой помощи одна из женщин была без сознания, вторая, по предварительным данным, серьезно не пострадала.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на коляску с двухлетней девочкой, ребенка госпитализировали, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры