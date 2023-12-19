СМИ: Глыба льда упала на коляску с ребёнком в Санкт-Петербурге

Уточняется, что инцидент произошёл 19 декабря на Новочеркасском проспекте. Глыба льда упала с крыши дома на коляску с ребёнком, с которым гуляла его мать.

От удара коляску примяло. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали малыша в состоянии средней тяжести в ДГМКЦ ВМТ имени Раухфуса.

Ранее в Калининском районе Санкт-Петербурга на дворника упали сосульки и снег с крыши, от полученных травм он скончался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».