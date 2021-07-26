В Москве два ребенка сбежали из детского сада
Двое воспитанников одного из детских садов на западе Москвы сбежали из дошкольного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«По предварительной информации, 26 июля 2021 года из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Профсоюзная, двое малолетних 2015 и 2016 года рождения пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Позднее мальчики были обнаружены. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в надзорном ведомстве.
Как сообщил Telegram-канал «112», из детского сада выбежали три ребенка, однако один из них вернулся. Спустя несколько минут воспитатель заметила пропажу и позвонила в полицию, отмечает телеканал «360».
Черемушкинской межрайонной прокуратуре поручено провести проверку по факту инцидента. В ходе мероприятий будет дана оценка действиям воспитателей и соблюдению законодательства, пишут Известия.
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