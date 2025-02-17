В Москве два человека пострадали при столкновении четырех грузовиков

Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщила Госавтоинспекция города.

Авария произошла на 106-м километре внутренней стороны МКАД.

«По предварительной информации, в результате... пострадали два водителя грузовых автомобилей», — подчеркнули в ведомстве.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП. Правоохранители предупредили, что движение на месте инцидента затруднено, и призвали выбирать пути объезда.

Ранее в Волховском районе Ленинградской области столкнулись фура и микроавтобус, погиб один человек, как минимум 15 пострадали.

