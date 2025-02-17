В Москве два человека пострадали при столкновении четырех грузовиков
Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщила Госавтоинспекция города.
Авария произошла на 106-м километре внутренней стороны МКАД.
«По предварительной информации, в результате... пострадали два водителя грузовых автомобилей», — подчеркнули в ведомстве.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП. Правоохранители предупредили, что движение на месте инцидента затруднено, и призвали выбирать пути объезда.
Ранее в Волховском районе Ленинградской области столкнулись фура и микроавтобус, погиб один человек, как минимум 15 пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru