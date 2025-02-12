При столкновении микроавтобуса с фурой в Ленобласти погиб человек, 15 пострадали

Не менее 15 человек, по последним данным, пострадали, один погиб при столкновении фуры и микроавтобуса в Волховском районе Ленинградской области. Такую обновленную информацию по ночному ДТП обнародовала региональная администрация.

Как сообщили в областном комитете здравоохранения, пострадавшие, в том числе, один ребенок, доставлены в Волховскую межрайонную больницу. В тяжелом состоянии три человека, двое помещены в реанимацию. По данным областного главка МВД, водитель микроавтобуса умер после госпитализации.