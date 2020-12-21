В Москве два человека погибли после столкновения легкового и грузового автомобилей

На Ярославском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал московского дептранса.

Там столкнулись легковой и грузовой автомобили. Авария случилась в направлении центра. По предварительной информации, погибли два человека.

В ДТП на территории Ленинградской области погибли два человека

Отмечается, что движение перекрыто на первой, второй и пятой полосах движения.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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