В ДТП на территории Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".
По данным пресс-службы, авария произошла около 20:40 на федеральной трассе Р-21, около населенного пункта Чаплино. Попутное столкновение двух легковых и одного грузового автомобиля привело к гибели двух человек, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы.
В ведомстве уточнили, что дорожное покрытие ранее было обработано противогололедными средствами. Детали и причины происшествия уточняются.
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