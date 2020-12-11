В ДТП на территории Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".

По данным пресс-службы, авария произошла около 20:40 на федеральной трассе Р-21, около населенного пункта Чаплино. Попутное столкновение двух легковых и одного грузового автомобиля привело к гибели двух человек, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы.

В ведомстве уточнили, что дорожное покрытие ранее было обработано противогололедными средствами. Детали и причины происшествия уточняются.

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Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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