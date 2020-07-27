В Москве два человека госпитализированы после удара молнией
В Москве двух человек госпитализировали после удара молнией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
Отмечается, что для жизни пострадавших угрозы нет. Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести.
Инцидент произошел в Солнцево. Врачи скорой помощи прибыли на место происшествия через 5-8 минут, уточнили в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили, что о резком ухудшении погоды в столичном регионе. Жителям Москвы и области пообещали ливень с градом, грозой и сильным ветром до 19 м/с. Синоптики, в свою очередь, подчеркивают, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся в регионе до конца понедельника, 27 июля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- Луческу покинул киевское «Динамо» из-за неприязни фанатов
- Финляндия продлила ограничения на въезд для россиян до 25 августа
- Белый дом подтвердил обнаружение COVID-19 у советника Трампа
- Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19
- Пожар в московском СИЗО №6 локализован
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru