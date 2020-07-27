В Москве два человека госпитализированы после удара молнией

Отмечается, что для жизни пострадавших угрозы нет. Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести.

Инцидент произошел в Солнцево. Врачи скорой помощи прибыли на место происшествия через 5-8 минут, уточнили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что о резком ухудшении погоды в столичном регионе. Жителям Москвы и области пообещали ливень с градом, грозой и сильным ветром до 19 м/с. Синоптики, в свою очередь, подчеркивают, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся в регионе до конца понедельника, 27 июля.



