На юге столицы машина упала в Москву-реку

Автомобиль пробил ограждение на набережной и рухнул в реку на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости в правоохранительных органах.

«Машина пробила ограждение, предварительно, упав в Москву-реку на Новоданиловской набережной», — отметил собеседник агентства.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, для поиска авто были вызваны водолазы.

Позже в ГАИ уточнили, что на набережной Марка Шагала женщина за рулем «Тойоты» совершила «наезд на ограждение, с последующим падением транспортного средства в реку».

«В результате дорожной аварии никто не пострадал», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Московской области столкнулись четыре грузовых и семь легковых автомобилей, погибли три человека, напоминает «Свободная пресса».

