На юге столицы машина упала в Москву-реку
Автомобиль пробил ограждение на набережной и рухнул в реку на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости в правоохранительных органах.
«Машина пробила ограждение, предварительно, упав в Москву-реку на Новоданиловской набережной», — отметил собеседник агентства.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, для поиска авто были вызваны водолазы.
Позже в ГАИ уточнили, что на набережной Марка Шагала женщина за рулем «Тойоты» совершила «наезд на ограждение, с последующим падением транспортного средства в реку».
«В результате дорожной аварии никто не пострадал», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Московской области столкнулись четыре грузовых и семь легковых автомобилей, погибли три человека, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла мать Уитни Хьюстон
- Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
- На Северном Кавказе в 2024 году предотвратили 23 теракта
- Спрос на работников в сфере строительства в РФ вырос в 1,5 раза за год
- На юге столицы машина упала в Москву-реку
- Маск пошутил, что ему придется сидеть в тюрьме в случае победы Харрис на выборах
- В Шебекине два человека пострадали после атаки украинского дрона
- Посольство подтвердило гибель российских альпинистов в Непале
- Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер повысили до старшего советника президента
- Власти Приморья проверят данные об обнаружении нескольких тонн мёртвой кеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru