В Москве девочка выжила после падения с девятого этажа

По информации надзорного ведомства, девочка 2021 года рождения оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Ребенка госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

В прокуратуре заявили, что контролируют установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее трое рабочих получили травмы в результате падения в строящийся бассейн в центре Москвы. Инцидент произошел на Лужнецкой набережной, передает «Радиоточка НСН».

