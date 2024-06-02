В Москве девочка выжила после падения с девятого этажа
Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже дома по улице Реутовская на востоке Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
По информации надзорного ведомства, девочка 2021 года рождения оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Ребенка госпитализировали. О его состоянии не сообщается.
В прокуратуре заявили, что контролируют установление всех обстоятельств инцидента.
Ранее трое рабочих получили травмы в результате падения в строящийся бассейн в центре Москвы. Инцидент произошел на Лужнецкой набережной, передает «Радиоточка НСН».
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