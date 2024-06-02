В Москве девочка выжила после падения с девятого этажа

Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже дома по улице Реутовская на востоке Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

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По информации надзорного ведомства, девочка 2021 года рождения оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Ребенка госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

В прокуратуре заявили, что контролируют установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее трое рабочих получили травмы в результате падения в строящийся бассейн в центре Москвы. Инцидент произошел на Лужнецкой набережной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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