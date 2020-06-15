В Москве COVID-19 выявлен ещё у 1359 человека
За минувшие сутки к утру 15 июня в российской столице выявлены 1359 новых случаев заражения COVID-19, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это минимальный показатель с 10 июня, свидетельствуют данные официальной статистики.
Среди новых заболевших 76,1% - пациенты в возрасте от 18 до 65 лет.
В общей сложности число заболевших новым коронавирусом в городе с начала эпидемии достигло 207,2 тысячи. От COVID-19 вылечились уже 123 тысячи человек, из них 1549 пациентов — за последние сутки, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на вице-мэра столицы Анастасию Ракову.
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