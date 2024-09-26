В Москве четыре человека пострадали в ДТП с двумя автобусами

В ведомстве уточнили, что столкнулись два автобуса, обслуживающие маршрут №847. По данным ГАИ, водитель одного из транспортных средств врезался в общественный транспорт, который начал движение от остановки общественного транспорта.

«По предварительной информации, пострадали четыре пассажира... трое из них были госпитализированы в профилактических целях в городские больницы», - заключили в Мосгортрансе, добавив, что по данному факту будет проведено служебное расследование.

Ранее в Якутии в районе 520 км федеральной автодороги «Лена» автобус, следовавший в Алдан, съехал на обочину и перевернулся. Погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

