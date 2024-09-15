Туристы из России пострадали в аварии с автобусом в Египте

Автобус направлялся из провинции Южный Синай в Каир, во время движения он опрокинулся на бок. Кроме россиян в салоне находились жители Италии, Турции, Великобритании и Египта — всего 47 человек.

В настоящее время водителя допрашивают. Авария могла произойти из-за превышения скорости и неисправности рулевого колеса.

Ранее в Ростовской области четыре человека погибли в ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

