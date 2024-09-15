Туристы из России пострадали в аварии с автобусом в Египте
15 сентября 202402:01
В ДТП в Египте пострадали туристы из России, сообщает Telegram-канал Mash.
Автобус направлялся из провинции Южный Синай в Каир, во время движения он опрокинулся на бок. Кроме россиян в салоне находились жители Италии, Турции, Великобритании и Египта — всего 47 человек.
В настоящее время водителя допрашивают. Авария могла произойти из-за превышения скорости и неисправности рулевого колеса.
Ранее в Ростовской области четыре человека погибли в ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru