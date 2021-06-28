В Москве частично залито ТТК, в центре города встали трамваи

Водителей призывают объезжать эти участки.

Кроме того, сообщается о массовых нарушениях в работе общественного транспорта.

Сообщается о деревьях, упавших на контактную сеть трамваев у кольца «Черёмушки» и на улице Клары Цеткин.

Из-за подтоплений задерживается движение трамваев у Курского вокзала, на улице Радио, на Комсомольской площади, в районе метро «Шоссе Энтузиастов», на Симферопольском бульваре и Чертановской улице, на улице Вавилова и на Тихвинской улице.

Очевидцы сообщали в соцсетях об урагане в районе Курского вокзала. На видео было видно, как люди бежали по улицам, спасаясь от непогоды.

