В Москве частично залито ТТК, в центре города встали трамваи
В Москве из-за сильнейшего ливня в понедельник произошло много подтоплений на дорогах.
Telegram-канал "Дептранс. Оперативно" сообщает, в частности, о подтоплениях на внутренней стороне ТТК под Лефортовским мостом, Красноказарменной набережная в районе под Новолефортовским мостом, на Боровском шоссе и в Костомаровском переулке.
Водителей призывают объезжать эти участки.
Кроме того, сообщается о массовых нарушениях в работе общественного транспорта.
Сообщается о деревьях, упавших на контактную сеть трамваев у кольца «Черёмушки» и на улице Клары Цеткин.
Из-за подтоплений задерживается движение трамваев у Курского вокзала, на улице Радио, на Комсомольской площади, в районе метро «Шоссе Энтузиастов», на Симферопольском бульваре и Чертановской улице, на улице Вавилова и на Тихвинской улице.
Очевидцы сообщали в соцсетях об урагане в районе Курского вокзала. На видео было видно, как люди бежали по улицам, спасаясь от непогоды.
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