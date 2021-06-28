В Москве затопило метро «Ясенево», движение поездов на «оранжевой ветке» приостановлено
Сильнейший ливень, обрушившийся на Москву в понедельник днем, привел к частичному затоплению метро «Ясенево», сообщает РИА Новости.
По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», большое количество воды попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Движение поездов на участке «Теплый стан» - «Новоясеневская» временно остановлено.
Отмечается, что все пассажиры из поездов вышли на станциях, в тоннелях остановленных поездов с пассажирами нет.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео с затопленным подземным переходом у метро «Ясенево».
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