В Москве затопило метро «Ясенево», движение поездов на «оранжевой ветке» приостановлено

Сильнейший ливень, обрушившийся на Москву в понедельник днем, привел к частичному затоплению метро «Ясенево», сообщает РИА Новости.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», большое количество воды попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Движение поездов на участке «Теплый стан» - «Новоясеневская» временно остановлено.

Отмечается, что все пассажиры из поездов вышли на станциях, в тоннелях остановленных поездов с пассажирами нет.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео с затопленным подземным переходом у метро «Ясенево».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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