В Москве автомобиль врезался в мемориал «Стена скорби»
Автомобиль врезался в памятник жертвам репрессий «Стена скорби» на Садово-Спасской улице в Москве. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
Инцидент произошел примерно в 07:40 мск.
«Водитель, управляя автомобилем "Фольксваген поло", следуя по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова, по неустановленной причине совершил наезд на препятствие - мемориал "Стена скорби"», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
В результате водитель авто получил черепно-мозговую травму и перелом обеих голеней, пишет «Свободная пресса». Пострадавшего госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.
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