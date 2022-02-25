Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на востоке Москвы

Отмечается, что ЧП произошло в проезде Подбельского. В результате взрыва пострадал один человек. Мужчину с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным источника, в квартире повреждено остекление и разрушены два межкомнатных перекрытия.