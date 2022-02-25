Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на востоке Москвы
25 февраля 202212:24
В квартире одного из жилых домов на востоке Москвы произошел взрыв газа. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Отмечается, что ЧП произошло в проезде Подбельского. В результате взрыва пострадал один человек. Мужчину с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение.
По данным источника, в квартире повреждено остекление и разрушены два межкомнатных перекрытия.
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25 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru