Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме на востоке Москвы

В квартире одного из жилых домов на востоке Москвы произошел взрыв газа. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

В подмосковных Люберцах произошел взрыв газа в жилом доме

Отмечается, что ЧП произошло в проезде Подбельского. В результате взрыва пострадал один человек. Мужчину с ожогами госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным источника, в квартире повреждено остекление и разрушены два межкомнатных перекрытия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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